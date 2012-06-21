Вчені з Луісвіллського університету полічили кількість блискавок, які з’являються протягом року в атмосфері між тропіком Рака і тропіком Козерога (або між Північним тропіком і Південним тропікам) – так називають дві широти, ділянку між якими називають тропіками.
Блискавки підраховували як за допомогою супутникових даних, так і за допомогою наземних станцій спостереження. З’ясувалося, що з 2013 по 2018 рік над тропіками з’являлося майже 100 мільйонів блискавок на рік, точніше, навіть більше – 100,4 мільйона. Але вчених цікавила не так кількість блискавок, як шкода, яку вони можуть нанести тропічним лісам (адже далеко не всі блискавки б'ють саме в землю).
У статті в Global Change Biology йдеться, що блискавки у тій чи іншій мірі щороку пошкоджували приблизно 832 мільйонів дерев, чверть з яких, швидше за все, гинула. Втім, навіть з такими даними шкоду від блискавок оцінити не можна – потрібно зрозуміти, чи позначається все це на стані тропічних екосистем, або ж місцеві ліси можуть дозволити собі не помічати збиток від блискавок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»