Це перший об’єкт за всі роки незалежності України, який будують коштом компанії «Укренерго»

Луганщина затягує паски дедалі тугіше, бо край, опинившись на енергетичному острові, ще й відчуває нестачу антрацитового вугілля для теплоелектростанції.

«Із червня, липня і досьогодні немає підтверджень Російської Федерації щодо обсягів вугілля, які Луганська ТЕС отримувала із шахти «Обухівська» Ростовської області, що входить у структуру компанії ДТЕК. Вугілля не відвантажують і, звісно, воно не надходить на територію України. І ми змушені були перевести ТЕС на спалювання природного газу. На щастя, область не відчула цього переходу, але потужність ТЕС знижено через високу вартість газу», — пояснює директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації Віталій Сурай.

Виходом із скрутної ситуації має стати реалізація проєкту «Нове будівництво ПС 500 кВ підстанції 500 кВ «Кремінська» із заходами повітряних ліній 500 кВ «Донбаська-Донська», 220 кВ «Кремінська-Ювілейна» в Луганській області», який долучить Луганщину до Об’єднаної енергетичної системи України.

«Якщо звернутися до історії, то можна сказати, що у 2015 році компанія «Укренерго», яка нині в межах нового закону про ринок електроенергії є оператором з передачі електроенергії, пропонувала здійснити певні заходи зі стабілізації, аби уникнути надзвичайних ситуацій, які, на жаль, мають місце.

Розмови про будівництво електропідстанції наповнилися змістом лише у квітні 2017 року, коли у нас було припинено перетік електроенергії на тимчасово окуповану територію. Тоді вийшло розпорядження Міністерства енергетики та вугільної промисловості про повне припинення потоку електричної енергії з лівого берега Сіверського Дінця на правий. Лінії, які зв’язували нашу область з Єдиними енергетичними системами України та опинилися на тимчасово окупованій території області, було відімкнуто. У підсумку в нас залишилась одна лінія, через яку живиться Луганщина, — це зв’язок з Луганською ТЕС, підстанцією «Ювілейна», розташованою поблизу Лисичанська», — пояснює Віталій Сурай.

За його словами, ще дві лінії другого класу напруги 110 вольт, які дають області близько 100 мегавольт, тягнуться з Харківської та Донецької областей. Але так би мовити, обсягів електроенергії, яку так отримує область, замало. Через це вже шостий рік підприємствам регіону бракує енергії. У небезпечних умовах укотре розпочинатиметься опалювальний сезон на українській Луганщині.

Усі ці проблеми мала б розв’язати саме підстанція «Кремінська».

«За всі роки незалежності України це перший і єдиний об’єкт, який будують за новітніми технологіями не за рахунок кредитних коштів чи запозичень, а за рахунок тарифів на транспортування електроенергії. Тобто це кошти самої компанії «Укренерго», яка займається магістральними електромережами», — підкреслює Віталій Сурай. За його словами, реалізація проєкту коштуватиме приблизно 2 мільярди гривень.

Уже виконано будівництво майже всіх електроопор і завершено реконструкцію підстанції «Ювілейна» поблизу Лисичанська. Основне обладнання об’єкта займає площу приблизно 3,3 га, і 99% його вже закуплено.

«Одне слово, будують сучасну електропідстанцію. Хочеться, щоб вона запрацювала в цьому році і в опалювальний сезон ми користувалися енергією, яку вона генеруватиме. Але, на жаль, вона стане до ладу лише у травні 2020 року», — каже директор департаменту житлово-комунального господарства облдержадміністрації.

За його словами, ОДА здійснює постійний моніторинг перебігу робіт: «На сьогодні всі рішення, які необхідно було затвердити в уряді, вже готові. Триває завершальний етап, тобто будівництво».

Іванка МІЩЕНКО

для «Урядового кур’єра»