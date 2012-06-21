Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Група «Нафтогаз» розробила тарифи для бізнесу та населення з урахуванням профілю споживання клієнта.
Зокрема, для населення доступними будуть два типи тарифів.
Так, згідно з тарифом «Місячний», вартість «блакитного» палива змінюватиметься щомісячно. Це відбуватиметься залежно від коливання цін на газ. Споживачі-фізичні особи сплачуватимуть за користування газом у місяці, що минув, наступного місяця.
Також для населення буде доступним «Річний тариф». Згідно з правилами сплати за газ щодо цього тарифу, ціна та обсяги споживання фіксуватимуться при підписанні відповідної угоди. Таким чином, споживач платить щомісяця вартість газу, яка є фіксованою протягом всього року. У тому разі, якщо фізична особа за підсумками року фактично спожила менше газу, ніж це було регламентовано в контракті, різниця повертається на її банківський рахунок.
Як вважає експерт ринку Тетяна Бойко, в тому разі, коли споживач раптом лишається постачальника газу не по своїй вині, то впродовж трьох місяців він сплачуватиме за паливо за дуже низькою ціною.