Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Нафтогаз протестує проти продажу права користування надрами Будищансько-Чутівської площі терміном на 20 років компанії «Нафтогазгеологорозвідка», яка є «дочкою» DTEK oil and gas B.V.
Ця історія тягнеться ще з 2017 року, коли Держгеонадра відібрали в Нафтогазу дозвіл користуватися надрами зазначеної ділянки. А в червні вже цього року ділянку було виставлено на аукціон –– відкритий, як повідомляли. Чи насправді він був відкритий, свідчить занадто низька ціна продажу –– 650,5 млн гривень. Це майже дорівнює ціні, яку пропонувала компанія «Укргазвидобування», яка входить до складу групи Нафтогазу –– там пропонували лише на 500 тисяч менше за ту компанію, яку було визнано переможцем.
У Нафтогазі зауважують –– з 2011 року компанія в освоєння цих площ інвестувала понад 750 мільйонів, тож продаж відбувся у збиток. Зокрема було виконано цілий комплекс розвідувальних робіт, пробурено три продуктивні свердловини, зроблено багато інших необхідних робіт. Тож покупець фактично прийшов на все готове.
У державній компанії наголошують: скасування дозволу Держгеонадрами відбулося з порушенням законодавства, без перевірки стану виконання запланованих робіт, на підставі лише рішення Полтавської обласної ради без будь-яких підтверджуючих документів чи інших обґрунтувань, Тому Нафтогаз вважає скасування отриманих ним дозволів неправомірним і оскаржує його у судовому порядку, наголошуючи на завданих компанії збитках.