НАК «Нафтогаз України» та підприємства, що входять у групу «Нафтогаз», наприкінці червня подали до суду при постійній палаті Третейського суду в Гаазі позовну заяву про обсяг компенсації збитків, завданих експропріацією активів групи у Криму. Ідеться про 5,2 мільярда доларів. Очікують, що трибунал винесе рішення про компенсацію збитків не раніше кінця 2020 року, повідомляє УНІАН.
Трибунал уже визнав, що РФ порушила деякі положення угоди про захист інвестицій, експропріювавши активи групи «Нафтогаз» у Криму. Оскільки трибунал вирішив розділити провадження на дві стадії, питання визначення компенсації збитків розглядатимуть на другій з них.
Нафтогаз володів найціннішими енергоактивами у Криму. Через анексію в 2014 році дочірня компанія Нафтогазу «Чорноморнафтогаз» втратила свої основні активи (зокрема бурові платформи «Петро Годованець» і «Україна»), а також доступ до родовищ природного газу на шельфі Чорного моря.