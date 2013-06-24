Міністр оборони Денис Шмигаль під час робочого візиту в Харківську область зустрівся з військовослужбовцями — захисниками регіону. Зокрема очільник Міноборони спілкувався з керівниками та військовослужбовцями 2 корпусу Національної гвардії України, 3 бригади НГУ, 13 бригади НГУ «Хартія», 17 Полтавської та 18 Слов’янської бригад НГУ, 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців 12 АК СВ ЗСУ, 92 окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка ОК «Схід» СВ ЗСУ, 127 окремої важкої механізованої бригади 11 АК ОК «Схід» СВ ЗСУ.

Денис Шмигаль подякував воїнам за відважність і стійкість, стримування ворога та захист наших людей, а також нагородив відзнаками Міністерства оборони.

«Заслухав актуальну інформацію щодо ситуації на фронті, завдані ворогу втрати й нагальні потреби бригад. Ознайомився з інноваційними підходами до планування та ведення бойових дій, а також технологічними спроможностями підрозділів», — зазначив міністр оборони.

Командування також представило ключові напрями розвитку бригад: удосконалення системи управління, підготовку особового складу та підвищення ефективності взаємодії між підрозділами.

«Працюємо над подальшою цифровізацією війська, впроваджуємо сучасні рішення та геймченджери, які принесуть нам перевагу над ворогом на полі бою. Дякуємо кожному воїну, хто стоїть на захисті Батьківщини», — сказав Денис Шмигаль.

Він відвідав захисників неба над Харковом — Центр протиповітряної оборони міста. Керівник оборонного відомства заслухав звіти щодо ситуації на цьому напрямку та подякував військовослужбовцям Центру ППО за професійність та витримку.

«росіяни обстрілюють Харків майже щодня. Наша мета — убезпечити людей від ворожого терору. Робимо в цьому напрямі відповідні кроки», — резюмував Денис Шмигаль, повідомляє Міноборони.