Івано-Франківськ виграв Приз Європи-2018 — відзнаку, яку щорічно вручає ПАРЄ. Її присуджують місту, яке найактивніше поширює ідеали та цінності Європи й співпрацює з європейськими містами та інституціями. Івано-Франківськ підтримує партнерство з 24 європейськими містами, а тамтешні університети тісно співпрацюють із багатьма іншими навчальними закладами Європи, йдеться у повідомленні прес-служби ПАРЄ. До того ж щорічно в місті відбувається чимало заходів з нагоди Дня Європи.
Суперниками Івано-Франківська на фінальній стадії конкурсу були німецькі міста Бамберг і Мюнстер, італійська Червія, французьке Іссі-ле-Муліно та польський Сопот.
Приз Європи засновано ПАРЄ в 1955 році. Він вважається найвищою відзнакою цієї організації, яку присуджують окремим містам. Приз складається з пам’ятної статуетки, медалі, диплома та стипендії для організації ознайомлювальної поїздки до Європи для молодих представників міста-переможця. Івано-Франківськ — не перше українське місто, яке здобуло Приз Європи. У 2010-му цю відзнаку отримав Харків.