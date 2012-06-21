Володимир ГАЛАУР,

«Урядовий кур’єр»



Дитяча академія мистецтв відомого тенора Володимира Гришка визнана кращим позашкільним навчальним закладом за версією Всеукраїнської премії CelebrityAwards 2020. За цю високу нагороду щороку змагаються сотні представників світу мистецтва, моди, державної служби та бізнесу. Харківські юні таланти, які неодноразово виборювали гран-прі та високе звання лауреатів міжнародних і вітчизняних конкурсів, стали кращими серед кращих у творчому змаганні обдаровань України.

У заснованій два роки тому приватній академії мистецтв навчають не лише вокалу, а й самостійного позиціювання у шоу-бізнесі. Тут допомагають батькам та дітям зорієнтуватися, який напрям розвитку обрати.

На базі академії створено продюсерський центр, студію відео- та звукозапису, юридичний відділ, для надання професійної допомоги майбутнім артистам.