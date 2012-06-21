У польському місті Свебодзіне розташована найвища статуя Ісуса Христа в світі – разом з насипним пагорбом висота статуї складає цілих 52 метри. Тепер цей архітектурний шедевр перетворився в вкрай важливу точку мережевих комунікацій: в корону Христа вмонтували десятки датчиків, що роздають інтернет!
Статуя Христа Царя, встановлена на південно-східній околиці польського міста Свебодзін, підноситься над землею на 33 метра (36 – з короною, а з урахуванням висоти пагорба на 52 метри). Наразі вона носить титул найбільшої статуї Ісуса Христа в світі. З 2010 року статуя, що увінчана золотою короною, підноситься над містечком, привертаючи до себе туристів з усього світу. Нещодавно статуя зазнала якісний апгрейд: інженери вбудували в корону радіомовне обладнання, однак ніхто насправді не знає, що означають ці антени на голові Христа.
Портал Fakt24 за допомогою дрона облетів статую і звернув увагу антени, вмонтовані на маківці. В інтернет-компанії журналістам заявили, що установка десятків датчиків була ідеєю місцевого пароха, який сподівався забезпечити прихід хорошим зв'язком. Втім, в результаті робіт картина стала навіть ще більш оптимістичною: висота і вдале розташування статуї дозволили перетворити її в величезний передавач, що роздає інтернет на цілий район!