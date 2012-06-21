Використовуючи силу та енергію вітру й сонця, у Донецькій області працює 171 домашня електростанція. З огляду на сприятливі природні умов, найбільше таких станцій встановили у південному приморському Маріуполі — 44. Тут популярний один із комбінованих агрегатів, який генерує енергію одночасно не тільки із сонця, а й із вітру, що дме з моря чи степу.
У північних містах регіону домашніх електростанцій поки що менше: у Слов’янську — 29, у в Костянтинівці та Лимані — 14 і 13. Безперечно, невдовзі таких установок побільшає, а з початку року на Донеччині вже встановили 62 нові сонячні й вітрові домашні електростанції.
Отриману зелену електроенергію зазвичай використовують виробники для власних побутових потреб, а лишки продають у мережу. За перше півріччя компанія «Донецькі енергетичні послуги» закупила понад 1 мільйон 500 тисяч кіловат-годин електроенергії, виробленої місцевими домашніми ВЕС та СЕС.
За словами директора Донецьких енергетичних послуг Олександра Северіна, у Донецькій області одна людина щомісяця в середньому забезпечує зеленою енергією 10 родин. «Що більше людей почнуть переходити на використання відновлюваних джерел енергії, то більше буде чистої енергії, яка не потребує газу чи вугілля. І купуючи в малих виробників електроенергію для жителів області, робимо внесок у зміцнення енергетичної незалежності України», — переконаний він.