Україна впевнено нарощує експорт товарів. І Черкащина не виняток. Торік, як повідомили в обласному управлінні статистики, експорт товарів з області становив 617,8 мільйона доларів, імпорт — 404,5 мільйона доларів. Порівняно з попереднім роком експорт зріс приблизно на третину, імпорт — майже на 39%. Зовнішньоторговельні операції проводили з партнерами зі 121 країни. Найбільше товарів експортували до Білорусі, Китаю, Польщі, Індії, Нідерландів.
Обсяги експорту товарів до країн Європейського Союзу становили 210 мільйонів доларів, або 34% загального обсягу експорту. Вони зросли порівняно з 2016 р. майже на чверть.
Що ж саме експортують черкащани? Переважно продукти рослинного походження, жири та олії тваринного або рослинного походження. Готові харчові продукти в цій структурі становлять близько 23%.