Середня номінальна заробітна плата в лютому становила 7828 гривень, що більш ніж удвічі перевищує показник мінімальної зарплати на поточний рік, закріплений законом про держбюджет. Від лютого до лютого зростання становило 26,1%, а індекс реальної заробітної плати — 110,5%.
У галузевому розрізі зарплати, вищі за середню, зафіксовано в промисловості (8347 гривень), торгівлі (8537), на транспорті (8496), у галузі ІТ (13 242), у фінансовому секторі (14 404), в науковій діяльності (10 524 гривні). Бюджетна сфера має трохи нижчі показники, але й вони істотно перевищують мінімальні.
У регіональному розрізі зарплати, вищі за середню, отримували працівники підприємств та організацій Донеччини й Київщини. До середнього у країні показника наближаються підприємства Дніпропетровської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської областей. У Києві середня зарплата сягнула 12 124 грн.
За даними департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, зменшується показник заборгованості із зарплат.