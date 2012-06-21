У цьому переконаний міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє прес-служба відомства.
За його словами, проведена в жовтні 2017 року пенсійна реформа дозволила відтермінувати таку необхідність принаймні на найближче десятиліття.
– Проте, за прогнозами демографів, через 10 років нам мабуть таки доведеться знову повертатися до цього питання, – зауважив міністр.
Разом із тим, він зауважив, фахівці Міжнародного валютного фонду активно наполягали саме на підвищенні пенсійного віку для українців. Натомість наш уряд запропонував людям диференційовану систему виходу на пенсію в залежності від страхового стажу. Цей механізм був розроблений в Україні та є інноваційним у світовій практиці, переконаний посадовець.
«Якщо я працюю 35 років, я повинен мати можливість в 60 років піти на пенсію. А мій колега 15 років працює. Чому ми повинні з ним разом йти на залужений відпочинок у 60 років? Я більше працював, а значить моя робоча сила більше зносилася, тому я повинен піти раніше, бо мій вік немічності раніше настає. А він не працював так інтенсивно – значить піде пізніше», – пояснив Андрій Рева.
Урядовець також зазначив, що переконати МВФ у правильності такого підходу було не складно, адже спілкування відбувалося мовою цифр та розрахунків.