У Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський провів спільну розмову з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні, Президентом Фінляндії Александром Стуббом, Прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере, Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави поінформував про продуктивну й тривалу зустріч із Президентом США Дональдом Трампом, під час якої лідери говорили про ППО, потреби України та гарантії безпеки.

«Ми хочемо, щоб Сполучені Штати були частиною безпеки. Ми розраховуємо на лідерство США. І також ми говорили про програму PURL. Сполучені Штати й Президент відкрили для нас цей коридор», — зазначив Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами.

Він наголосив, що найголовніше зараз — захистити якнайбільше життів, гарантувати безпеку для України й посилити всіх нас у Європі. Президент подякував партнерам, які взяли участь у розмові, за підтримку України.

Лідери скоординували позиції та домовилися, що безпекові радники говоритимуть щодо наступних кроків.

Водночас у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з керівниками американських аналітичних центрів. У зустрічі взяли участь: президент і виконавчий директор Інституту Гудзона Джон Волтерс, старший науковий співробітник Інституту Гудзона Люк Коффі, старший науковий співробітник і директор Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона Пітер Роу, старший співробітник Центру Європи та Євразії Інституту Гудзона Даніел Кочіс, співголова Центру американської безпеки America First Policy Institute Роберт Вілкі, наукова співробітниця America First Policy Institute Анна Гардейдж, президент Американського інституту підприємництва Роберт Доар, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Фредерік Каган, виконавча директорка Інституту Маккейна при Університеті штату Аризона Eвелін Фаркас, президент Фонду Джеймстауна Пітер Меттіс, регіональний директор з питань Євразії Міжнародного республіканського інституту Стівен Нікс, засновник і президент Фонду захисту демократії Кліффорд Мей, президент та виконавча директорка Центру аналізу європейської політики Аліна Полякова, старший експерт Центру аналізу європейської політики Курт Волкер, президент Ради з міжнародних відносин Майкл Фроман, старший науковий співробітник з питань росії та Євразії Стівен Сестанович, президент програми оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сет Джонс, віцепрезидент з досліджень Фонду Карнегі за міжнародний мир Ендрю Вайс, засновниця та президент Інституту вивчення війни Кімберлі Каган, президент Німецького фонду Маршалла США Александра де Хуп Шеффер, президент і головний виконавчий директор Атлантичної ради Фред Кемп, директор Євразійського центру імені Д.Патрічіу при Атлантичній раді Посол Джон Гербст, заступниця директора Євразійського центру Атлантичної ради Шелбі Магід, старша радниця Євразійського центру Атлантичної ради Дебра Каган.

Під час зустрічі докладно обговорили ситуацію на полі бою, технологічний бік війни та важливість продовження санкційного тиску на росію, для того щоб обмежити її здатність фінансувати свою воєнну машину та змусити сісти за стіл переговорів. Особливу увагу приділили санкціям проти тіньового флоту.

Також сторони говорили про подальший розвиток українського оборонного виробництва, зокрема дронів, українсько-американську військово-технічну співпрацю й динаміку відносин зі США.

Джерело:

Офіс Президента