Наша країна має бути не лише постачальником сировини за кордон, а й застосовувати найкращі наукові технології та процеси переробки в агропромисловому комплексі, щоб додана вартість і робочі місця залишались у державі. Таке бачення ситуації висловив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час сьогоднішнього відкриття виставки «АГРО-2020».
Він подякував представникам аграрної галузі за те, що в період коронакризи вони залишаються «островом стабільності, на який спирається економіка, наші сім’ї, колективи й держава загалом». А Україна посідає лідерські позиції у світі в агропромисловому секторі, тому уряд приділяє велику увагу розвитку галузі.
«Основні напрями — реформування земельних відносин, державні програми підтримки малого підприємництва в агропромисловому комплексі, малого фермерства, програми розвитку переробки та багато іншого», — цитує департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів слова Дениса Шмигаля.
Оскільки представники АПК мають відчувати підтримку з боку держави, тому виставка слугує гарним майданчиком для спільного діалогу.
Профільний міністр Ігор Петрашко додав, що останніми десятиліттями Україна значно наростила експорт сільськогосподарської сировини. І на цьому не зупинятися не збирається. Цьогоріч на підтримку галузі спрямовано 4 мільярди гривень. За попередні місяці разом з асоціаціями напрацьовано багато пропозицій щодо державної підтримки в 2021 році.