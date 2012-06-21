На міжнародній математичній олімпіаді Romanian Masterin Mathematics (RMM), що проходила в Бухаресті, учень 27-го ліцею Харкова завоював золоту медаль. На ці інтелектуальні змагання запрошують учасників з різних країн, які рік у рік демонструють високі результати з математики. Цього року змагалися 107 школярів з 18 країн.
Україну представляли восьмеро учнів, серед яких четверо харків’ян: троє — з фізико-математичного ліцею №27 (Нго Нок Тхай Шон, Роман Сарапін та Микита Веприк), а також учень гімназії №45 «Академічна гімназія» Ілля Коваль. За підсумками олімпіади Україна посіла третє загальнокомандне місце. Школярі отримали золоту, чотири срібні та бронзову медалі.
Найбільше балів — 35 із 42 можливих — отримав учень 27-го ліцею Нго Нок Тхай Шон і виборов звання одного з найкращих юних математиків світу. Такий самий результат показали ще двоє школярів — з Кореї і США.
Роман Сарапін і Микита Веприк завоювали срібні медалі, а Ілля Коваль — бронзову.