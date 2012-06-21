У місті Дубай (Об’єднані Арабські Емірати) завершився світовий чемпіонат з приготування заварної кави в турці. Його переможцем став представник України уродженець міста Конотоп на Сумщині бариста Слава Бабич. У фінал, крім українця, вийшли представники Росії, Туреччини та господарі, які посіли друге, третє і четверте місця. У програму чемпіонату входять два завдання з приготування кави: по-східному в традиційній джезві з двох компонентів — кави та води, а також за власною рецептурою з різних компонентів, зокрема алкоголю.
Журі у складі кавових гурманів найвище оцінило напої нашого земляка, який працює в одному з ресторанів Києва.