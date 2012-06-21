Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У тому, що об’єднані територіальні громади Сумської області комплексно успішно розвивають території, підтвердили недавні змагання в залік обласного культурно-мистецького заходу «Краща спортивна громада Сумщини – 2019».
На базі спорткомплексу Сумського національного аграрного університету ФСТ «Колос» помірялися силами представники ОТГ краю, які змагалися у таких видах як гирьовий спорт, метання гирі, вправи з колесом та інших.
Перемогли представники Боромлянської ОТГ Тростянецького району, яку очолює Василь Романіка. На другому і третьому місцях селищні ОТГ – Краснопільська (Юрій Яремчук) та Миколаївська (Іван Ігнатьєв) Білопільського району.
З 19 по 22 вересня у Ворохті на Івано-Франківщині відбудуться Всеукраїнські змагання «товариства «Колос», у яких від Сумщини візьме участь команда Боромлянської ОТГ.