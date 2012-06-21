Цікава статистика з’ясувалася напередодні 8 Березня на Сумщині: із 28 місцевих об’єднаних територіальних громад на чолі семи — представниці прекрасної статі. Знаково, що саме першу в області громаду — Березівську Глухівського району — очолила наприкінці 2015 року Надія Артеменко, досвідчений організатор, умілий керівник, яка докладає багато зусиль для розвитку місцевої території та поліпшення умов проживання селян. Згодом за її прикладом головами ОТГ стали жінки в Миропільській, Бочечківській, Верхньосироватській, Дубов’язівській, Комишанській та Новослобідській ОТГ.
До речі, саме на Сумщині відсотковий показник жіночності ОТГ найвищий — 25, а в середньому в Україні 15,4. Як зазначав під час недавньої дискусії Gender Talks віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко, збільшення представництва жінок у керівництві громад і загалом політиці підвищує рівень довіри до влади. У 2015 році, коли виникли перші 159 ОТГ, їх очолили 19% жінок, однак рік у рік тенденція змінюється.