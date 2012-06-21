Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У листопаді 2020 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз» збільшила ціну на природний газ для населення порівняно з жовтнем на 34,7%. Тепер для покупців газу, які використовують тариф «Місячний», паливо коштуватиме 6,33 гривні за кубометр без врахування вартості його розподілу.

Нагадаємо, що з 1 січня 2020 року українські споживачі отримують дві платіжки: одну за розподіл газу (тобто його підведення), а другу –– саме за споживання палива.

Найдешевшим газ для населення у 2020 році був у червні. Тоді кубометр коштував 2,14 гривні. Потім кожного місяця тривало поступове збільшення вартості палива. Так, у серпні кубометр коштував 3,24, а в жовтні –– 4,69 гривні.

Керівники «Нафтогазу» пояснюють підвищення вартості палива зростанням цін на європейських хабах, яке зазвичай відбувається із настанням опалювального сезону.

Як уже зазначав «Урядовий кур’єр», різні постачальники газу виставляють свої ціни на нього і коливання показників може буде доволі значним. Так на сьогодні, найдешевший газ у підприємства Топенерго. Там кубометр палива коштує 5,88 гривні. Найбільша ціна у «Запоріжжягаз Збут» –– 8,91 гривні за кубометр.