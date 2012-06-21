Щороку з настанням весни вітчизняні бібліотеки відзначають традиційне свято — Всеукраїнський тиждень дитячої та юнацької книги, заснований ще 1993 року. Свято проходить саме під час шкільних весняних канікул, тобто останнього березневого тижня. Такий захід — чудова нагода для популяризації серед дітей читання, книжки і власне бібліотеки — як скарбниці знань.
Нині, попри велике розмаїття пізнавально-розважальних заходів, тиждень дитячого читання не втратив свого значення, а навпаки, здобув особливого змісту. Маленький читач відкриває для себе великий, яскравий та цікавий світ з народних казок, неймовірно захопливих оповідань українських і зарубіжних авторів, а юнаки мають широкий вибір різноманітної літератури для пізнання корисної інформації чи прочитання цікавого роману.
Прилуки, що на Чернігівщині, теж, звичайно, долучилися до Всеукраїнського тижня дитячої та юнацької книги. Тут 27 березня пройшла літературно-пізнавальна подорож «Нам книжка відкриває всі світи». Відбувалося свято у місцевому дошкільному навчальному закладі №10 «Дзвіночок». Захід проводила завідувач Прилуцької бібліотеки №3 Трошина Людмила Іванівна. Вона ознайомила малечу з різними казочками, загадувала загадки, розповідала, як правильно поводитися з книжечкою. А ще дітки переглянули мультик, який повчає бережно ставитися до книжки.
Ще з давніх часів книжка відіграє дуже важливу роль у нашому житті, повчає нас та вчить, захоплює і змушує замислюватися. Ми маємо змалечку привчати дітей до читання, адже книжка — це справжня духовна скарбниця людства, яка допомагає пізнати і зрозуміти навколишній світ і самих себе.
Олеся ДРОБОТ
для «Урядового кур’єра»