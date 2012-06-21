Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний координаційний центр кібербезпеки при РНБО України попереджає про активізацію хакерів. Це є угруповання Gamaredon. За ним стоять спецслужби Росії.
Центр також повідомляє, що під час нещодавніх атак, було використано шкідливі вкладення. Вони представляють собою інформацію, яка фактично імітує документи влади України, і передусім, Служби безпеки України.
Хакери надсилають такі документи електронною поштою, і коли державний службовець в Україні відкриває такі повідомлення, то злочинці отримують доступ до чималої кількості секретної інформації.
Такі хакерські дії особливо активізувалися напередодні святкування Дня Незалежності в Україні та під час підготовки до проведення місцевих виборів у нашій державі.
Нагадаємо, що 30 липня Рада ЄС уперше в своїй історії застосувала санкції проти Росії, Китаю та Північної Кореї саме за хакерські атаки на органи державної влади країн-членів спільноти. Термін дії таких санкцій –– рік. Суть таких санкцій –– це візова заборона на в’їзд окремим особам-кіберзлочинцям на територію ЄС та арешт їхніх банківських рахунків у країнах-членах Європейської спільноти.
До списку санкцій також включені чотири співробітники ГРУ Росії: Олексій Мінін, Олексій Моренець, Євген Серебряков і Олег Сотников.