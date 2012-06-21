Головним підсумком роботи на посаді віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає те, що вперше питання повноправного членства у ЄС і НАТО стали не мрією, а цілком зрозумілою метою і практичним завданням, які вже реалізують на практиці.

Курси на ЄС і НАТО тісно пов’язані між собою. Значною мірою йдеться про одні й ті самі реформи, зокрема спрямовані на зміцнення демократичних основ держави, її модернізацію відповідно до найкращих світових практик. На початку шляху фундамент для зближення із цими структурами довелося будувати фактично з нуля, адже за часів президентства Януковича в державі було знищено всі підрозділи й механізми інтеграції.

Упродовж звітного періоду 2016 — 2019 років оновлено Урядовий офіс координації європейської та євроатлантичної інтеграції, посилено кадровий потенціал міністерств і відомств. Маємо нову команду з понад 300 фахівців-євроатлантистів, які розуміють, що таке стандарти НАТО, й готові впроваджувати їх.

Було скоординовано всі євроінтеграційні процеси. «Культура співпраці не притаманна українській політиці й держапарату. Кожне відомство тягнуло ковдру на себе, не ділилося інформацією. Нині налагоджено систему міжвідомчої комунікації та координації виконання нашого порядку денного у діалозі з ЄС та НАТО», — констатувала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

За ці роки ухвалено покроковий План заходів з виконання Угоди про асоціацію з ЄС, за що відповідальні 106 органів влади; дорожню карту законодавчого забезпечення виконання цієї угоди на 2018—2019 роки з переліком конкретних законопроєктів, які слід ухвалити; онлайн-моніторингову систему «Пульс угоди», яка відстежує прогрес її виконання в кожній галузі. За підсумками виконання завдань, запланованих на 2018 рік, угоду виконано на 56%. Загальний прогрес виконання всіх зобов’язань, передбачених угодою до 2024 року, становить 44%.

Розроблено візію нового порядку денного відносин Україна — ЄС на базі глибокої секторальної інтеграції; алгоритм поглиблення інтеграції з ЄС у пріоритетних напрямах: цифровий та енергетичний ринки, митниця, питання юстиції, свободи та безпеки, а також підписання угоди про оцінку відповідності та прийнятність промислових товарів (Угода ACAA).

Окремо наголошено на важливості діалогу із представниками громадянського суспільства. Адже саме профільні громадські організації відіграли важливу роль у створенні всіх механізмів, потрібних для інтеграції, повідомляє служба віцепрем’єр-міністра.

Під час звіту анонсовано transition book із європейської та євроатлантичної інтеграції (документ-інструкція для наступного уряду). «Він дає розуміння, де ми зараз у діалозі з ЄС і НАТО, чітко окреслює подальші кроки для реалізації наявних можливостей. Там здійснено аналіз основоположних проблем і викликів у контексті виконання Угоди про асоціацію. Документ має на меті забезпечити спадкоємність, передбачуваність, отже ефективність руху до ЄС та НАТО. Уперше в історії України можемо показати приклад цивілізованої передачі влади. Ігнорування напрацювань фахівців Урядового офісу означатиме саботаж стратегічного курсу країни», — переконана Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Аналогічну роботу здійснено і в напрямі співпраці з НАТО. Річна національна програма не поступається програмам на виконання планів дій щодо членства країн, які потім увійшли до Альянсу. Тож Україна почала реалізовувати стратегічні реформи та інші заходи, необхідні для забезпечення цілеспрямованої та системної підготовки України до членства в НАТО.

І наші зусилля із системного і взаємовигідного діалогу отримали потужну підтримку. У Києві відкрито повномасштабне дипломатичне Представництво НАТО. Жодна країна, яка не є членом Альянсу, не має такого унікального представництва. Альянс визнає прагнення України стати повноправним членом.

Значно посилено й активізовано інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо мети, сутності й переваг європейської та євроатлантичної інтеграції. Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила стурбованість заявами про можливе скорочення в уряді посади профільного віцепрем’єра, а також об’єднання парламентських комітетів з міжнародної політики та європейської інтеграції. Це загальмує весь процес.

«Нині бачу реальні загрози для продовження європейського та євроатлантичного курсу країни: зникнення цього питання з числа пріоритетів керівництва держави, знищення інституційної основи, а також ризик втрати попередніх напрацювань», — стурбовано констатувала Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Відділ новин

«Урядового кур’єра»