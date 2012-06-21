«І день іде, і ніч іде. І голову схопивши в руки, Дивуєшся, чому не йде апостол правди і науки!» — читає Рівненський міський голова Володимир Хомко. Натискання клавіші — і вже бачите його в інтернеті. Тут і очільник виконавчої влади області Олексій Муляренко з вічним «Заповітом», і голова асоціації платників податків Рівненщини Мар’ян Года, депутати, відомі жителі краю. Усі вони цитують Кобзареве слово, надактуальне і через два століття: 9 березня виповнюється 204 із дня народження поета.
Тож цього дня перед пам’ятником Тарасові Шевченку на центральному майдані Рівного почуємо живе виконання його поезії. Кожен охочий прийде і прочитає найзаповітніші рядки.
— Цікаво, що весна у нас починається із Шевченка вже дев’ятий рік, — каже авторка ідеї заступник Рівненського міського голови Галина Кульчинська. — Пам’ятаєте плакати з молодим поетом та його найвідомішими рядками, які з’явилися в місті в 2010 році? Це міський культурно-просвітницький проект, який мав на меті вивести Шевченківські свята за традиційні межі, долучити до живого спілкування з поетом якнайбільше людей, насамперед молоді. Наскільки це вдалося, судити вам.
Схоже, автори задуму отримали навіть більше, ніж сподівалися: сьогодні кожен рівнянин вважає за честь публічно декламувати Шевченка. А «Кобзар» для нас найсокровенніша книга: за Тарасом звіряємо успіхи, з ним радимося в невдачах. Із ним молимося за мирне завтра для України.