У 1977 році був запущений «Вояджер-2», легендарний космічний апарат. Вчені відзначили, що за 43 роки він пролетів вже досить велику відстань. У листопаді 2019 року йому вдалося вийти за межі сонячної системи.

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На жаль, зв'язок з апаратом не вдалося зберегти: в американському агентстві, яке займається космічними дослідженнями, потрібна була модель нового устаткування. Встановлювати його потрібно було на радіоантену, так як тільки вона могла ловити зв'язок із зондом, що знаходяться у космосі.



У 2018 році апарат «Вояджер-2» вилетів з геліосфери, але завдяки Deep Space Station 43 з'явилася надія на відновлення зв'язку. Ця антена є єдиним в світі пристроєм, здатним на такі операції. Всього існує лише три подібні антени, але вони не можуть ловити зв'язку з космічним мандрівником «Вояджер-2».



Після того, як техніка була оновлена, NASA зробила ще одну спробу зв'язку з апаратом «Вояджер-2». У четвер, 29 жовтня 2020 року така спроба нарешті принесла результат, який всіх задовольнив: космічний зонд відправив сигнал, який підтверджував: інформація від команд Землі отримана.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»