У мережі з'явилася інформація про те, що NASA займеться пошуком води на Місяці в 2022 році. Для цього космічне агентство підписало контракт з Університетом Карнегі-Меллон і компанією Astrobotic – разом вони займуться доопрацюванням і створенням робочої моделі робота MoonRanger, за допомогою якого і буде здійснюватися пошук.

Головою проєкту MoonRanger призначено директора Центру польової робототехніки Університету Карнегі-Меллон Вільям Уіттакер, пише видання Phys.org. Варто відзначити, що ця місячна дослідницька місія – третя на його рахунку, причому тільки за останні кілька місяців.

Для цієї дослідницької місії інженери розробляють унікальний місяцехід, він буде розміром з валізу, а його вага складе всього 11 кілограм. Незважаючи на все це, планується, що апарат буде дуже швидким і зможе функціонувати без команд з Центру управління польотами. Це, в свою чергу, дозволить місяцеходу швидше складати необхідні карти місцевості.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»