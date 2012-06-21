Американське космічне агентство NASA опублікувало на своєму офіційному сайті документ, в якому йдеться про відновлення місячної програми Artemis вже в 2021 році.

В рамках першого етапу планується здійснити безпілотний політ корабля Orion, який буде встановлений на ракету Space Launch System. Очікується, що космічний апарат зробить один обліт навколо Місяця і повернеться назад на Землю.

Наступний етап, який отримав назву Artemis 2, запланований на 2023 рік. В рамках його проведення, космічний корабель полетить до Місяця вже разом з екіпажем на борту. У разі, якщо цей етап пройде успішно, на наступному планується повноцінна висадка астронавтів на Місяць – це подія очікується в 2024 році.

Нагадаємо, що у вересні 2019 року корпорація Lockheed Martin виграла контракт, в рамках якого компанія займеться будівництвом космічних кораблів Orion для NASA. Саме їх будуть використовувати для запусків до Місяця в рамках програми Artemis.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»