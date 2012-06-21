«James Webb» є науковим наступником телескопа «Hubble». Після запуску він стане найпотужнішою обсерваторією, яка коли-небудь спостерігала Всесвіт з космосу.
У Лос-Анджелесі (США) на об'єкті компанії Northrop Grumman інженери вперше з'єднали всі частини космічного телескопа NASA «James Webb» в єдине ціле, що є важливою віхою на шляху до його запуску в 2021 році. Перед польотом в космос обсерваторія пройде випробування.
«Наші інженери зібрали телескоп в одне ціле з його науковими інструментами, сонцезахисним тентом і блоком космічного апарату, який керуватиме щоденною роботою обсерваторії на орбіті. Це неймовірне досягнення всієї нашої команди. Воно стало можливим завдяки 20-річній злагодженій роботі відданих своїй справі людей з NASA, Європейського космічного агентства, Канадського космічного агентства, Northrop Grumman та інших компаній-партнерів», – зазначив Білл Окс, керівник проекту«James Webb» в Центрі космічних польотів ім. Годдарда NASA.
Всі компоненти, які були використані при створенні «James Webb», раніше вже неодноразово тестувалися, як індивідуально, так і на інтегрованому рівні.
Цей цикл перевірок продовжиться і зараз, коли всі три основні сегменти з'єднані в одне ціле. Найважливішою з них стане демонстрація того, що телескоп може повністю розгорнути свій сонцезахисний щит, завдання якого полягає в захисті дзеркал від інфрачервоного випромінювання Сонця, Землі і Місяця. Цей щит «затьмарює» світло, що йде від далеких галактик. За словами інженерів, структура підтримки сонцезахисного козирка має понад 7 тисяч частин, зокрема пружин, підшипників, шківів, магнітів тощо.
ДОВІДКА «УК»
«James Webb» є науковим наступником космічного телескопа «Hubble». Він стане найпотужнішою космічною обсерваторією з коли-небудь побудованих людством. Це чудо техніки спроектовано, щоб розгадати деякі з найбільших таємниць Всесвіту, від відкриття перших зірок і галактик, що утворилися після Великого вибуху, до вивчення атмосфери планет навколо інших зірок.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»