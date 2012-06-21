Президент Володимир Зеленський учора перебував із робочим візитом у Турецькій Республіці. Разом з українською громадою Туреччини він узяв участь у молебні за Україну в патріаршому храмі Святого Георгія. Президентське подружжя зустрілося зі Вселенським патріархом Варфоломієм у його резиденції на Фанарі. Глава держави висловив подяку Його Всесвятості за беззастережну особисту підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, незалежності, а також за всю підтримку, яку патріарх надає Україні. «Для нас важлива така підтримка на шляху до миру. Україна — тепла й привітна. Ми всі будемо дуже раді вашому приїзду, це буде дуже важливий візит для України», — цитує пресслужба ОПУ слова Володимира Зеленського. Патріарх зауважив, що буде радий відвідати Україну, коли епідемічна ситуація стабілізується. 30-ту річницю незалежності України розглядають як можливу дату візиту.

Та головною стала зустріч з Президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Сторони обговорили широкий спектр питань відносин між Україною й Туреччиною. Було підписано багато двосторонніх документів.