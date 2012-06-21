У базовому таборі 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в Конго завершено інспекцію COE (Contingent Owned Equipment). «Інспектори зазначили, що український контингент — один із найкращих підрозділів Місії ООН у Конго. Відзначено медичну службу загону та роботу інженерного взводу щодо забезпечення табору високоякісною водою», — йдеться в повідомленні пресслужби Міноборони. Старший інспектор Бікас Сен подякував українцям за взірцевий порядок і справність усієї необхідної техніки та майна, повідомляє УНІАН.
Попри перевірку, вертолітний загін виконував польотні завдання, поставлені місією: екіпажі вертольотів Мі-8 забезпечували перевезення вантажів і особового складу індійського національного контингенту, а Мі-24 виконували польоти на супровід вертольотів місії.
За майже три місяці служби у ДР Конго екіпажі десятої ротації, працюючи у форматі 24/7, виконали понад 750 польотів із загальним нальотом майже 800 годин. Упродовж цього часу перевезено 140 тонн вантажів та близько 2100 пасажирів.