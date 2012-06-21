Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Про це свідчить міжнародний рейтинг прозорості таких закупівель, який щороку здійснює Інститут розвитку та свободи інформації (IDFI) у Грузії, повідомляє прес-служба Мінекномрозвитку. Цього року наша держава набрала у цьому рейтингу понад 97 балів зі 100 максимальних (торік було 86,3). Рейтинг проводять за сприяння партнерських організацій серед 39 країн світу за понад 60 показниками.
Досягненню Україною таких високих результатів сприяло ухвалення протягом року важливих нормативних документів, зауважують у Мінекономрозвитку. Це, зокрема, суттєві зміни до закону про публічні закупівлі, розширення можливостей застосування нецінових критеріїв на ProZorro тощо.
Визнання прозорості публічних закупівель сприяє підвищенню інвестиційної привабливості України, зауважив з цього приводу міністр Ігор Петрашко. Він також подякував працівникам Міністерства, державним та громадським організаціям за сприяння реформі публічних закупівель. Він назвав, зокрема, Трансперенсі Інтернешнл Україна та ДП «ProZorro».