Володимир КОЛЮБАКІН,
«Урядовий кур’єр»
Міністр інфраструктури України Владислав Криклій привітав ратифікацію Верховною Радою угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) про фінансування проєкту розвитку транспортного зв’язку в Україні. З гідно з цією угодою, на реалізацію проєктів з будівництва доріг та поліпшення безпеки руху за допомогою сучасних електронних систем буде залучено кредитні кошти ЄІБ та гранти ЄС загальною сумою 50 млн євро.
Зокрема міністр повідомив, що кошти буде спрямовано на будівництво об’їзного шляху біля Тернополя, будівництво там, а також у Львівській та Рівненській областях сучасних багаторівневих шляхопроводів. Крім того передбачається розвиток інтелектуальних систем керування та контролю руху автошляхами. Запровадження цифрових технологій, за словами Владислава Криклія, має поліпшити стан безпеки руху.