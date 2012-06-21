Про це повідомляє видання SamMobile з посиланням на звіт відомого мережевого інсайдера OnLeaks.

У звіті фахівця повідомляється, що топовим флагманом корейської компанії виявиться Galaxy S21 Ultra. Модель отримає корпус з округлими металевими рамками, AMOLED-дисплей з отвором під фронтальну камеру. На задній панелі смартфона буде розташований блок основної камери, який плавно перетікає в рамку пристрою.

OnLeaks заявив, що камера розкритого апарата складатиметься з п'яти об'єктивів або з чотирьох об'єктивів і додаткового сенсора, призначення якого блогеру невідомо. Інсайдер передбачає, що камера Galaxy S21 Ultra матиме два окремі телеоб'єктиви, один з яких забезпечить п'ятикратне збільшення.

У звіті йдеться про те, що підсумковий зовнішній вигляд і характеристики флагманського смартфона практично узгоджені в компанії.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»