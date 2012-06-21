Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

З огляду на погодні катаклізми та економічні ризики система підтримки страхування сільгоспвиробників, яка останніми роками практично не діяла, з наступного року запрацює у новому форматі. Зміни до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» презентували у Мінекономрозвитку міністр Ігор Петрашко та перша заступниці голови Національного банку Катерина Рожкова за участі керівництва міністерства, народних депутатів, представників аграрної спільноти.

За словами міністра, концепцію законодавчих змін вже надіслано на обговорення до центральних органів виконавчої влади на місцях для обговорення. після узгодження зауважень та пропозицій проєкт документу буде подано від Кабінету міністрів до Верховної Ради. Зокрема, у новій редакції закону пропонується чітко визначити, хто саме може претендувати на аграрне страхування з державною підтримкою, які він має права та обов’язки, який буде механізм державної підтримки, за якими правилами він діятиме. Окремо прописано завдання інформаційного забезпечення проєкту, тобто, інформування аграріїв про новий механізм державної підтримки.

Водночас має припинити існування Аграрний страховий Пул, який вочевидь не виконав покладені на нього завдання, натомість перетворився на механізм монополізації ринку страхових послуг небагатьма «особливо обраними». Також уточнюються повноваження державного органу, який має здійснювати контроль за діяльністю страхового ринку.

Програма страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою має запрацювати вже з 2021 року, на це заплановано спрямувати 672 млн гривень бюджетних коштів, повідомив Ігор Петрашко.