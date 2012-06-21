Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовийкур’єр»
Сумська міська влада анонсувала низку будівельних проєктів на 2021-ий рік, реалізація яких дозволить суттєво оновити житлово-комунальне та загальноосвітнє господарство обласного центру.
Зокрема, як повідомив міський голова Олександр Лисенко, запланований капітальний ремонт ста ліфтів у житлових багатоповерхівках, спорудження нової ЗОШ та введення в експлуатацію супер-сучасного дитячого садка у 12-му мікрорайоні, який є одним із найбільш густонаселених, реконструкція 4-ї школи, низки інших освітніх, соціально-культурних об’єктів.
Що стосується ліфтів, то до майбутнього бюджету направлені відповідні пропозиції, лагодитимуть у першу чергу підйомники, які обстежені комісіями, мають відповідні негативні висновки і проєктно-кошторисну документацію.
Під нову школу у 12-му мікрорайоні вже виділена земельна ділянка, до кінця року управління капітального будівництва та дорожнього господарства міської ради має підготувати проєкт з тим, щоб передати його Державному фонду регіонального розвитку.
Так само до ДФРР будуть подані відповідні документи на реконструкцію приміщення 4-ї школи, яке має історичну цінність. Місто готове до цієї роботи на умовах співфінансування.