Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
У 2021 році в Україні почнуть перевіряти всіх громадян, які звернуться до відповідних органів за отримання соціальної допомоги.
Про це повідомив перший заступник міністра фінансів України Денис Улютін.
За його словами, інформацію почнуть звіряти з даними різного роду баз та реєстрів, щоб з’ясувати чи не вводить людина в оману установи, які призначають соціальні виплати.
У громадянина можуть запитати або перевірити інформацію щодо реквізитів документів (серія, номер, дата видачі тощо). Також перевірятиметься обов’язково інформація щодо митного оформлення автомобілів, які особа могла ввозити на територію України, щодо джерел доходів, отриманих фізичною особою від податкових агентів або дані щодо доходів, отриманих фізособою від здійснення підприємницької діяльності.
Як зазначають юристи, проблема може виникнути в тому випадку, якщо джерело, за яким проводиться перевірка, виявиться недостатньо захищеним. А поза тим, всі такі перевірки відповідають духу та букві закону.