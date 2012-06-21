Посол Литовської Республіки Марюс Януконіс і голова Представництва НАТО в Україні Александер Вінніков розповіли про особливості гібридної війни та політичну і практичну підтримку, яку Північноатлантичний альянс надає Україні.
«Переконані: дуже важливо говорити з громадськістю, пояснювати події, що відбуваються. Адже ми живемо в такий непростий час, і нам треба краще розуміти одне одного. Тут, на сході України, в Луганській області, це особливо важливо, адже тут люди живуть поблизу лінії розмежування», — сказав Олександр Вінніков.
НАТО має десять трастових фондів із конкретними напрямами: медична реабілітація, кібероборона, логістика. Усе це допомагає Україні розвивати власну снагу захищатися. Його лекція «Гібридні та інформаційні загрози в сучасному світі» дуже зацікавила студентів місцевих вишів.
Гості обговорили напрями подальшої співпраці Луганщини з Литовською Республікою і приділили особливу увагу євроатлантичній інтеграції, перспективам членства України в НАТО.
Марюс Януконіс зазначив, що завдяки їхнім зусиллям у Луганському обласному академічному українському музично-драматичному театрі відбувся концерт Вільнюського камерного оркестру Святого Христофора «За вашу і нашу свободу», який надав змогу жителям Луганщини розділити визначну подію для литовського народу — святкування 100-річчя відновлення литовської державності.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»