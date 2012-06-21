Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Лебедин на Черкащині зібралися українські аграрії, аби ознайомитися з дослідами і напрацюваннями компанії LNZ Group — агропромислового холдингу, створеного на базі Лебединського насіннєвого заводу, який спеціалізується на торгівлі насінням цукрових буряків, кукурудзи, соняшнику і рапсу, вирощуванні сільськогосподарської продукції і тваринництві.
Учасники науково-технологічної платформи побували на дослідницьких ділянках, дізналися як вирощують гібриди кукурудзи та соняшнику, ознайомилися з технологіями захисту рослин.
Як зазначив директор дистриб’юторської компанії Андрій Полтавець, фахівці агрорхолдингу багато чого досягли за останні роки і мають амбітні плани на майбутнє. Для подальшого розвитку компанії дуже важливий зворотний зв’язок.
Багатьох зацікавили зокрема особливості селекції північноамериканських гібридів кукурудзи. Агровиробникам розповіли також про генеричні засоби захисту рослин, які забезпечують весь технологічний процес захисту зернових та технічних культур і відрізняються своєю однокомпонентністю. Як наголосили фахівці компанії, завдяки цьому, аграрій може сам комбінувати діючі речовини залежно від потреб.
Представники виробників сільськогосподарської продукції діляться з фахівцями агрохолдингу своїми висновками та спостереженнями, розповідають про проблеми. Такий обмін відбуватиметься протягом місяця.