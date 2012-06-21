Блокування податкових накладних від сільгоспвиробників залишається серйозною проблемою, яка стала предметом розгляду робочої групи з оперативного вирішення питань оподаткування в аграрному секторі. Її засідання відбулося за участі представників керівництва Міністерства фінансів, Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Державної податкової служби, представників асоціацій аграріїв та державних адміністрацій деяких областей.

Нагадаємо: за чинним порядком, податкові накладні, подані суб’єктами господарювання, блокуються автоматично, якщо містять помилки або неточності, які автоматизована система вважає за ознаки фіктивності. Щоб поновити реєстрацію накладних, суб’єкт господарювання має пройти доволі складну та марудну процедуру — фактично довести, що сталася ненавмисна помилка, а не спроба махінації.

Для сільгоспвиробників, особливо малих господарств, що не мають у штаті кваліфікованих бухгалтерів та юристів, це важке завдання. Часом їхня господарська діяльність через це блокується на тривалий час.

Заступниця голови Всеукраїнської аграрної ради (ВАР) з питань податкової політики Ольга Богданова подала на засіданні робочої групи пропозиції щодо спрощення процедур для поновлення реєстрації податкових накладних, поданих сільгосппідприємствами. Вона наголосила, що не йдеться про повне скасування механізму блокування податкових накладних, бо це дієвий механізм боротьби проти махінацій із ПДВ.

Натомість робоча група, створена при Мінфіні, розробила зміни до постанови Кабінету Міністрів №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» та Податкового кодексу України. Ці зміни спрямовано на спрощення процедури подання документів для поновлення реєстрації податкової накладної для аграрних підприємств. Передбачено механізм оскарження, зокрема в судовому порядку, відмови фіскальної служби приймати таблицю платника податків.

Ольга Богданова наголосила на необхідності підвищувати податкову культуру аграріїв і фахівців податкової служби, бо трапляється, що вони чинять протиправні дії не зі злочинними намірами, а через елементарне незнання нормативних документів. Для цього ВАР і ДФС розпочали спільний проєкт навчання аграріїв і податківців податкової грамотності на реальних прикладах із практики аграрних підприємств. Для цього вже розроблено навчальні матеріали. Ідеться про проведення навчальних заходів у регіонах за підтримки ОДА та обласних управлінь ДФС.