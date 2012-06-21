У мережі з'явилася інформація про те, що Google не буде чекати закінчення наступної осені, щоб представити свій новий флагманський смартфон. Судячи з усього, Google Pixel 6 буде випущений всього лише через півроку після попереднього флагмана компанії.

Популярний інтернет-інсайдер Макс Вайнбах написав у своєму Twitter-акаунті, що Pixel 6 варто чекати вже навесні 2021 року. Єдиний смартфон лінійки Pixel, який анонсували в цей час – среднебюджетной Pixel 3a. На тлі цього виникає питання: чи не планує пошуковий гігант об'єднати відразу дві свої лінійки в одну? Можливо, вже в 2021 році не буде ніякого Google Pixel 5a, замість нього ми отримаємо недорогий Pixel 6, який отримає відмінне залізо за невисокою ціною.

Нагадаємо, що нинішній флагман Google працює на базі Snapdragon 765G, має 12 Мп основну камеру, яка використовується в смартфонах бренду з часів Pixel 2, а також продається за ціною 699 доларів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»