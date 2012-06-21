Адаптивна оптика дозволила зробити знімок західної ділянки туманності Кіля, розташованого від Землі на відстані понад 5 світлових років, з безпрецедентною деталізацією. У цьому згусток пилу і газу активно формуються нові зірки.

Знімок опублікувала міжнародна лабораторія Gemini. Туманність Кіля спостерігається в південній півкулі Землі, а також у тропіках північної півкулі. Її розміри значно перевищують більш вивчену туманність Оріона, тому саме з нею вчені пов'язують великі надії на нові дані про формування зірок.

Зображення вдалося отримати за допомогою 8,1-метрового телескопа Gemini South, розташованого в Чилі. Адаптивна оптика дозволила компенсувати ефекти турбулентності в земній атмосфері і зробити чіткі знімки, порівнянні за якістю з тими, що робить космічний телескоп.

Вчені розгледіли на фотографії низку незвичайних структур в туманності. Наприклад, серію паралельно розташованих «гребенів», які можуть бути утворені потужним магнітним полем, ідеально гладкі «хвильові поверхні», а також фрагменти, що відривають від основної хмари сильним вітром. Знімок зобразив також «струмінь» речовини, викинуту з тільки що народженої зірки.

Астрономи вважають, що і наше Сонце могло сформуватися в подібному середовищі. Вони розпочнуть моделювання ситуацій, як масивні молоді зірки впливають одна на одну і на еволюцію планет.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»