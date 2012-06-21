Не секрет, що корисне харчування позитивно впливає на зовнішній вигляд. За допомогою збалансованого раціону можна не лише привести до ладу фігуру і самопочуття, але й уповільнити процеси старіння.
Горіхи. У горіхах міститься безліч антиоксидантів, а також різні вітаміни групи В, цинк, залізо, калій, магній, мідь, селен. Горіхи мають властивість покращувати обмінні процеси в організмі, підвищують його захисну функцію, виводять зайву воду, поліпшують стан шкіри. Однак не слід забувати, що горіхи дуже калорійні.
Імбир. Імбир покращує мікроциркуляцію крові, відтак поліпшу ється колір шкіри. При регулярному вживанні імбиру вас ніколи не потурбують суглобові болі.
Зелений чай. Про те, що в зеленому чаї міститься безліч антиоксидантів, знають усі. Нещодавно вчені з Японії провели масштабне дослідження, в якому взяли участь понад 14 тисяч осіб, яким за 65. У результаті дослідження з’ясувалося, що у тих, хто звик випивати щодня не менше п’ять чашок зеленого чаю, ризик виникнення вікових хвороб знижений на третину порівняно з тими, хто п’є максимум одну порцію напою на день.