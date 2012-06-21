Основними драйверами зростання економіки України у другому кварталі 2019 року стали торгівля й сільське господарство, які продемонстрували позитивну динаміку. Таку позицію виклав у фейсбуці голова ради Національного банку України Богдан Данилишин, повідомляє УНІАН.
Роздрібний товарообіг у січні — червні цього року зріс на 10,3% порівняно з аналогічним періодом 2018-го і на 7,8% у другому кварталі 2019 року порівняно з аналогічним торішнім періодом. Це багато в чому пов’язано зі зростанням доходів населення. Другим чинником позитивної динаміки ВВП фахівець вважає зростання в сільському господарстві. Індекс сільськогосподарської продукції за пів року зріс на 5,8%, а в другому кварталі 2019-го порівняно з аналогічним торішнім періодом — на 6,3%. В агрокомплексі індекс сільгосппродукції становив 112 за сім місяців цього року. Однак якість зростання Богдан Данилишин вважає хисткою, адже зокрема сільському господарству притаманні нестабільні сезонні коливання.