Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз і Андреа Гез стали лауреатами Нобелівської премії з фізики-2020 року. Про це у вівторок, 6 жовтня, оголосив комітет Королівської шведської академії наук.

Половина винагороди була присуджена Роджер Пенроуз (Оксфордський університет, Великобританія) «за відкриття, що утворення чорної діри є надійним прогнозом загальної теорії відносності».

Іншу половину нагороди розділять між собою Рейнхард Гензель (Інститут астрофізики Макса Планка, Гархинг, Німеччина, і Каліфорнійський університет, Берклі, США) і Андреа Гез (Каліфорнійський університет, Лос-Анджелес, США) «за відкриття надмасивного компактного об'єкта в центрі нашої галактики» .

Три лауреата отримали в цьому році Нобелівську премію з фізики за відкриття, пов'язані з одним із найекзотичних явищ у Всесвіті – чорною дірою. Пенроуз показав, що загальна теорія відносності призводить до утворення чорних дір.

Гензель і Гез виявили, що невидимий і надзвичайно важкий об'єкт управляє орбітами зірок у центрі нашої галактики Чумацький шлях. Надмасивна чорна діра – єдине відоме пояснення.

Як повідомляв «Урядовий кур’єр» напередодні, Нобелівську премії з медицини за 2020 рік отримали Харві Альтер (США), Майкл Хоутон (Великобританія) і Чарльз Райс (США). Вчені удостоєні нагороди за дослідження в галузі гепатиту С.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»