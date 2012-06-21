Оформлення пенсії, її нарахування чи перерахунок — це питання до відділень Пенсійного фонду. Соціальна допомога від держави — до управлінь соціального захисту. І хоч обидві послуги стосуються соціальної сфери, щоб їх отримати, доводиться відвідувати різні органи соцзахисту. І часто не ті, що розташовані найближче до заявника, а ті, що за місцем реєстрації.