Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Національний банк України ухвалив рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію АТ АКБ «Аркада». Це було зроблено за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО).
Як відомо, наприкінці серпня 2020 року правління НБУ винесло рішення про віднесення цього банку до неплатоспроможної інституції.
90% вкладників банку «Аркада», суми депозитів яких у фінустанові не перевищують 200 тисяч гривень, отримають свої депозити у повному обсязі.
Нагадаємо, що Київська міськдержадміністрація доручила здійснити аудит житлових комплексів на предмет завершення їхнього будівництва. Ними управляв банк «Аркада».
Ще у 2019 році інвестори цих комплексів звернулися до Офісу Президента України з проханням прояснити ситуацію щодо зупинки їхнього будівництва. Також інвестори-фізичні особи заявили про намір зробити самозаселення у будинки.
Керівництво банку «Аркада» неодноразово заявляло про те, що зупинка зведення будинків у комплексах сталася завдяки обмежувальним заходам, які було застосовано Нацбанком України.
Приміром, у січні 2019 року НБУ заборонив банку «Аркада» залучати депозити фізичних осіб до 2021 року. Тоді судові інстанції підтвердили рішення регулятора.