Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
У Бахмуті на Донеччині місцеві жителі зібралися акцію протесту проти проросійських кандидатів, які після парламентських виборів можуть повернутися до влади чи зміцнити нинішні позиції. До земляків, які у неділю підуть на виборчі дільниці, вони звернулися із промовистим гаслом: «Голосуєш за проросійський реванш – стріляєш у спину своїй країні!».
Мирний мітинг бахмутці провели перед черговим агітаційним концертом, який організовують у місті проросійські кандидати в депутати. А символікою заходу його учасники обрали «розстріляні» державні прапори – дуже прозорий натяк на прихильність багатьох претендентів на мандат до сусідської країни-агресора, яка вже п’ять років фінансує і всіляко підтримує зброєю, боєприпасами, пальним, найманцями та кадровими військовими гібридну війну на території Донбасу і всієї України.
Особливо цинічними, на думку місцевих жителів, є обіцянки і запевнення представників проросійських сил про давноочікуваний мир. Бо саме ці персони п’ять років тому, перебуваючи при владі, з усіх сил підтримували і сприяли поширенню в регіону «руського міра» і початку війни. Втім, на превеликий жаль, результати попередніх президентських виборів та настрої виборців перед позачерговими виборами до Верховної Ради України засвідчують, що велика частина жителів прифронтової області не зробили вірних висновків із трагічних «російських» уроків, які сіючи смерть, руїни і нещастя, тривають тут з весни 2014-го.