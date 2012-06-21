Ще один університет третього віку розпочав роботу на базі територіального центру соціального обслуговування Черкаського району. Перші такі проекти з’явилися на Черкащині ще у 2008 році, їх запроваджують з метою підтримати людей похилого віку, які мають активну життєву позицію, і допомогти їм адаптуватися до сучасних умов життя.
«У багатьох розвинених країнах широко практикують таку форму навчання, — стверджує директор департаменту соціального захисту населення Черкаської облдержадміністрації Руслан Чикало. — Люди старшого покоління навчаються основ бізнесу, комп’ютерної грамотності, бухгалтерської справи. В області діють 25 таких університетів у кожному районі. На різних факультетах навчається майже півтори тисячі людей».
У Черкаському районі функціонують два факультети університету: в с. Яснозір’я — «Гармонійного розвитку» та в с. Мошни — «Здоровий спосіб життя», які відвідують 35 студентів. У селах Байбузи та Мошни вже відбувся перший випуск, підопічні отримали 29 сертифікатів про закінчення факультетів «Краєзнавства та мистецтв», «Інформаційного» та «Прикладного мистецтва». Крім того, в селах Свидівок і Байбузи працюють клуби за інтересами «Промінь надії» та «Надвечір’я». Спеціалісти відділень денного перебування територіального центру залучають представників волонтерських та громадських організацій до проведення зустрічей з людьми похилого віку, інвалідами, які перебувають на навчанні в університеті.