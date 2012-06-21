У Маріуполі відбулися лекція та показ колекції українського традиційного одягу минулих років, організовані колекціонером і майстринею з реконструкції національних костюмів Майєю Ернст із Дніпра. На заході у центральній дитячій бібліотеці приморського міста колекціонер розповіла, де і який тип одягу колись носили в Україні, про спільні риси та відмінності покрою і матеріалів національних костюмів із різних регіонів. Відвідувачам продемонстрували колекцію українського одягу — переважно жіночого святкового вбрання кінця ХІХ — початку ХХ століття із Нижнього та Середнього Подніпров’я, Полтавщини, Чернігівського Полісся, Поділля, Буковини, Гуцульщини та Покуття. Показ супроводжувався поясненнями, як правильно та в якій послідовності вдягати очіпок, плахту, запаску, жупан та інші колоритні елементи національного одягу.
МИНУЛЕ І МОДА