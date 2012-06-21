У Святогірську на Донеччині директора місцевого пансіонату засудили за незаконне самовільне знищення дерев у Національному природному парку «Святі гори». У ході судового розгляду встановлено, що 55-річний чоловік для опалення приміщень закладу для відпочинку вирішив запастися дровами на заповідній території, яка охороняється законом. Як повідомили у прокуратурі Донецької області, ігноруючи відсутність спеціального дозволу, керівник пансіонату власноруч встиг знищити бензопилою дерева породи вільха, заподіявши збитки на суму майже 25 тисяч гривень. Подальші його дії на об’єкті природно-заповідного фонду зупинили представники Слов’янської місцевої прокуратури та активісти громадської організації «Стоп корупції!».
Суд виніс обвинувальний вирок у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 246 КК України (незаконна вирубка лісу): за заподіяну шкоду губитель природи виплатив штраф на користь держави у сумі понад 5 тисяч гривень та змушений був відшкодувати у повному обсязі заподіяну матеріальну шкоду у розмірі 25 тисяч гривень.