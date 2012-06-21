Херсонський міський суд арештував 65 літаків-порушників порядку в’їзду та виїзду з окупованого Криму. Передувало цьому звернення прокуратури Автономної Республіки Крим спільно з ГУ СБУ в АР Крим до суду з клопотаннями про накладення арешту на літаки деяких російських авіакомпаній, що порушили порядок в’їзду/виїзду з/на окупований півострів та правила міжнародних польотів.
Арешт накладено в межах розслідування кримінальної справи за фактами порушення службовими особами іноземних авіакомпаній правил міжнародних польотів і порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї, повідомляє Укрінформ.
З березня 2014 року Україна закрила повітряний простір над окупованим Кримом через неможливість здійснювати нагляд за безпекою польотів і гарантування безпеки польотів. Офіційно припинено функціонування всіх аеропортів окупованої території півострова. Утім, близько 40 російських авіакомпаній здійснюють регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів і законодавство України.